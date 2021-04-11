Завершился матч чемпионата Италии.
Лацио, getty images
11 апреля 2021, 18:17
В рамках 30-го тура итальянской Серии А Лацио в гостях минимально обыграл Верону (0:1).
Поединок выдался достаточно скучным, а единственный мяч был забит в концовке встречи. Автором его стал Милинкович-Савич на 90+2 минуте.
Верона — Лацио 0:1
Гол: Милинкович-Савич, 90+2
Верона: Сильвестри, Давидович, Димарко (Чеккерини, 76), Маньяни, Фараони, Стураро, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 76), Велозу (Илич, 69), Барак (Сальседо, 85), Лазанья (Калинич, 85).
Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Акпа-Акпро (Пароло, 83), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 75), Лейва (Эскаланте, 83), Луис Альберто (Перейра, 75), Кайседо (Мурики, 68), Иммобиле.
Предупреждения: Кайседо, Луис Альберто.