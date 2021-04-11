Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 30-го тура итальянской Серии А Лацио в гостях минимально обыграл Верону (0:1).

Поединок выдался достаточно скучным, а единственный мяч был забит в концовке встречи. Автором его стал Милинкович-Савич на 90+2 минуте.

Верона — Лацио 0:1

Гол: Милинкович-Савич, 90+2

Верона: Сильвестри, Давидович, Димарко (Чеккерини, 76), Маньяни, Фараони, Стураро, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 76), Велозу (Илич, 69), Барак (Сальседо, 85), Лазанья (Калинич, 85).

Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Акпа-Акпро (Пароло, 83), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 75), Лейва (Эскаланте, 83), Луис Альберто (Перейра, 75), Кайседо (Мурики, 68), Иммобиле.

Предупреждения: Кайседо, Луис Альберто.