Италия

Римляне добыли важную победу.

В рамках 30-го тура итальянской Серии А римская Рома с минимальным счетом обыграла Болонью (1:0).

Игра была довольно резвая. Обе команды как в первом тайме, так и во втором имели возможность открыть счет.

На 44-й минуте Борха Майораль поразил ворота гостей. Этот мяч оказался единственным в игре.

Рома - Болонья 1:0

Гол: Майораль, 44

Рома: Миранте, Манчини, Фасио, Ибаньес, Рейнолдс (Карсдорп 76), Вильяр, Диавара (Верету 68), Б. Перес, К. Перес (Лоренцо Пеллегрини 76), Педро (Мхитарян 68), Майораль (Пасторе 84)

Болонья: Скорупски, Де Сильвестри (Антов 60), Данило, Сумаро, Дайкс, Схутен (Н. Домингес 77), Сванберг (Джувара 69), Сков Ольсен (Орсолини 60), Сориано, Барроу (Сансоне 60), Паласио

Предупреждения: Педро, Вильяр, Лоренцо Пеллегрини — Де Сильвестри