Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют флорентийская Фиорентина и бергамаская Аталанта.

Потенциально центральный поединок состоится в рамках 30-го тура итальянской Серии А именно во Флоренции, где местная Фиорентина будет принимать Аталанту из Бергамо.

Джузеппе Якини, после игры против генуэзской Дженоа (1:1), освежил стартовый состав своей команды за счет выхода с первых минут Софьяна Амрабата в центре поля, Бираги в левом фланге полузащиты и Куаме в атаке.

Со стороны Джан Пьеро Гасперини, на фоне победы над Удинезе (3:2), мы увидели очередной выход в стартовом составе для Руслана Малиновского. Также, отмечаем под парой нападающих Марио Пашалича. Викто Коваленко остался на скамейке запасных.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Куатра — Касерес, Амрабат, Кастровилли, Бонавентура, Бираги — Куаме, Влахович.

Запасные: Терраччано, Розати, Валеро, Оливейра, Венути, Малькюи, Баррека, Монтиел, Понси, Мунтяну, Кальехон, Эйссерик.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Паломино — Малиновский, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Муриэль, Сапата.