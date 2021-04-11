Стали известны стартовые составы команд для поединка 30-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют флорентийская Фиорентина и бергамаская Аталанта.
Руслан Малиновский, Getty Images
11 апреля 2021, 21:12
Потенциально центральный поединок состоится в рамках 30-го тура итальянской Серии А именно во Флоренции, где местная Фиорентина будет принимать Аталанту из Бергамо.
Джузеппе Якини, после игры против генуэзской Дженоа (1:1), освежил стартовый состав своей команды за счет выхода с первых минут Софьяна Амрабата в центре поля, Бираги в левом фланге полузащиты и Куаме в атаке.
Со стороны Джан Пьеро Гасперини, на фоне победы над Удинезе (3:2), мы увидели очередной выход в стартовом составе для Руслана Малиновского. Также, отмечаем под парой нападающих Марио Пашалича. Викто Коваленко остался на скамейке запасных.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Куатра — Касерес, Амрабат, Кастровилли, Бонавентура, Бираги — Куаме, Влахович.
Запасные: Терраччано, Розати, Валеро, Оливейра, Венути, Малькюи, Баррека, Монтиел, Понси, Мунтяну, Кальехон, Эйссерик.
Запасные: Спортьелло, Росси, Мехле, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Джимсити, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Паломино — Малиновский, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Муриэль, Сапата.
Матч Фиорентина — Аталанта начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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