Италия

Игроку вручили футболку Ювентуса.

В одном из матчей против Ювенуса защитник Аталанты Робин Госенс не получил футболку Криштиану Роналду. Об этом он рассказал в своей биографии.

"После игры против Ювентуса, я попытался осуществить свою давнюю мечту, и заполучить футболку Роналду. После финального свистка я подошел к нему, предложил обменяться… но он не согласился. Он даже не стал смотреть в мою сторону. Просто сказал: "Нет!".

Футболисты Аталанты, услышав эту историю, решили пранкануть Госенса. В раздевалке ему вручили новую футболку Ювентуса с фамилией Роналду на спине.

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