Италия

Похоже, президент неаполитанского клуба уже все для себя решил.

Трудности в переговорах о продлении подходящего этим летом к концу контракта между неаполитанским Наполи и главным тренером команды, Дженнаро Гаттузо, которые сопровождаются риском непопадания "южан" в следующий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА, вынуждают президента клуба Аурелио Де Лаурентиса продумывать решения на несколько шагов вперед, и подыскивать замену наставнику своей команды.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, вопрос с уходом Гаттузо уже решен, поэтому Наполи в срочном порядке подыскивает кандидатуру ему на замену.

Среди возможных вариантов есть как бывший наставник команды Маурицио Сарри, так и несколько дополнительных опций.

Среди прочих, называются нынешний главный тренер Специи Винченцо Итальяно, бывший босс миланского Интера Лучано Спаллетти, наставник Вероны Иван Юрич, а, согласно последней информации, список пополнили португальский специалист Паулу Фонсека, который нынче продолжает возглавлять римскую Рому, а также Кристоф Галтье из французского Лилля, который на данный момент лидирует в своем внутреннем первенстве.

Тем временем, Гаттузо продолжает подготовку команды к ответственной домашней игре против миланского Интера в рамках 31-го тура итальянской Серии А.