Италия
18 апреля 2021, 23:40
Интер и Наполи поделили очки в боевом поединке
Центральный поединок 31-го тура итальянской Серии А получился не настолько зрелищным, как это можно было предположить до его начала.
Наполи — Интер, Getty Images
18 апреля 2021, 23:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Наполи — Интер 1:1
Голы: Ханданович, 36 (авт.) — Эриксен, 55
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Бакайото, 90+1), Демме — Политано (Политано, 90+1), Зьелински (Эльмас, 88), Инсинье — Осимхен (Мертенс, 74).
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 83), Дармиан (Перишич, 68) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).
Предупреждения: Кулибали, Демме, Мертенс, Манолас — Дармиан, Политано, Хакими.