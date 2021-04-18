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Наполи — Интер 1:1
Голы: Ханданович, 36 (авт.) — Эриксен, 55

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Бакайото, 90+1), Демме — Политано (Политано, 90+1), Зьелински (Эльмас, 88), Инсинье — Осимхен (Мертенс, 74).

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 83), Дармиан (Перишич, 68) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).

Предупреждения: Кулибали, Демме, Мертенс, Манолас — Дармиан, Политано, Хакими.