Италия

Интер и Наполи поделили очки в боевом поединке

Центральный поединок 31-го тура итальянской Серии А получился не настолько зрелищным, как это можно было предположить до его начала.

Наполи — Интер, Getty Images

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Наполи — Интер 1:1

Голы: Ханданович, 36 (авт.) — Эриксен, 55



Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Бакайото, 90+1), Демме — Политано (Политано, 90+1), Зьелински (Эльмас, 88), Инсинье — Осимхен (Мертенс, 74).



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 83), Дармиан (Перишич, 68) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 75).



Предупреждения: Кулибали, Демме, Мертенс, Манолас — Дармиан, Политано, Хакими.