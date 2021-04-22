Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 32-го тура чемпионата Италии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки итальянского первенства. Так, в матче 32-го тура Серии А Рома примет на своем поле Аталанту.

Рома — Аталанта

Четверг, 22 апреля, 19:30. Олимпико, Рим. Главный арбитр — Джампаоло Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Продолжительный период времени любители итальянского футбола иронично называли Рому "грозой аутсайдеров", ведь подопечные Паулу Фонсеки уверенно шли по головам соперников и заслуженно занимали свое место в еврокубковой зоне. Правда, в последнее время данная тенденция несколько изменилась. Ввиду усталости из-за ответного поединка Лиги Европы и ряда кадровых проблем римляне потерпели поражение от Торино в последнем матче и теперь располагаются только на седьмой строчке в турнирной таблице.

Многие спортивные СМИ уже успели заговорить о возможной отставке Паулу Фонсеки с поста главного тренера первой команды, однако руководство Ромы вряд ли будет делать поспешные решения в ближайшее время. "Волкам" еще предстоят полуфинальные матчи в Лиге Европы, хотя результаты последних поединков в Серии А действительно никак нельзя отнести в разряд успешных: одна победа, одна ничья и три поражения.

И если Рома, откровенно говоря, регрессировала как в игровом плане, так и в плане своих результатов, то Аталанта — это противоположный случай. Под руководством Джан Пьеро Гасперини бергамаски ворвались в список "топов" итальянского футбола, а их ежегодная квалификация в Лигу чемпионов уже никого не удивляет.

В последних пяти поединках чемпионата Италии Аталанта одержала пять побед и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея при этом один матч в запасе. Вряд ли кого-то удивил результат и последней встречи с туринским Ювентусом, в котором бергамаскам удалось добыть минимальную победу благодаря единственному голу украинского полузащитника Руслана Малиновского в заключительные минуты встречи. На данном этапе нет никаких предпосылок, чтобы победная серия Аталанты прервалась и в предстоящем противостоянии.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Джан Пьеро Гасперини. Так, на победу Аталанты предлагается коэффициент 1,93, тогда как потенциальный успех Ромы оценивается показателем 3,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Не сыграют: Кумбула, Дзаньоло, Спинаццола, Эль Шаарави, Смоллинг, Диавара — Хатебур.