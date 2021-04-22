Италия
22 апреля 2021, 23:44
Наполи разгромил Лацио в голевой перестрелке
Впервые в сезоне римский клуб пропустил сразу пять мячей за одну игру.
Наполи — Лацио, Getty Images
22 апреля 2021, 23:44
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Наполи — Лацио 5:2
Голы: Инсинье, 7 (пен.), 54, Политано, 12, Мертенс, 65, Осимхен, 80 — Иммобиле, 70, Милинкович-Савич, 74
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас (Ррахмани, 71), Кулибали, Хисай — Руис, Бакайоко, Зьелински (Эльмас, 82) — Политано (Лосано, 71), Мертенс (Осимхен, 72), Инсинье.
Лацио: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Лейва (Катальди, 58), Луис Альберто (Перейра, 65), Фарес (Лулич, 64) — Корреа, Иммобиле (Мурики, 84).
Предупреждения: Манолас, Руис, Мертенс, Ди Лоренцо — Милинкович-Савич, Лейва, Иммобиле, Перейра.