Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В 33-м туре Серии А Торино принимал Наполи и не смог продлить свою беспроигрышную серию.

Неаполитанцы выдали ударный отрезок в начале поединка, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Обзор матча:

Торино — Наполи 0:2

Голы: Бакайоко, 11, Осимхен, 13.

Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу (Бонджорно, 57), Бремер — Синго (Бонаццоли, 72), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти, 57), Ансальди (Базелли, 85) — Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хисай — Демме, Бакайоко (Руис, 85) — Политано (Лосано, 59), Зьелински (Мертенс, 59), Инсинье (Эльмас, 85) — Осимхен (Петанья, 80).

Предупреждения: Верди, Мандрагора — Осимхен.

Удаление: Мандрагора, 86 (повторное предупреждение).