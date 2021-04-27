Большинству участников национального первенства идеи о создании Суперлиги пришлись не по душе.
Раде Крунич, Getty Images
27 апреля 2021, 11:08
Последствия провального старта нового клубного турнира под названием Суперлига Европы будут еще долго настигать организаторов данного состязания, несмотря на отказ большинства из них от дальнейшего участия в проекте.
Так, в итальянской Серии А появились заметные настроения в сторону того, чтобы жесткого наказать "отступников" в лице Милана, Интера и Ювентуса.
И если президент Федерации футбола Италии Габриэль Гравина только намеревается внести в действующий регламент состязаний специальный пункт, который позволит в дальнейшем автоматически исключать из первенств клубы, замешанные в подобных проектах, то одиннадцать отдельных команд Серии А требуют от руководства действовать уже сейчас.
Так, Рома, Торино, Болонья, Дженоа, Сампдория, Сассуоло, Специя, Беневенто, Кротоне, Парма и Кальяри уже направили соответствующее обращение в адрес президента лиги Паоло Даль Пино с требованиями срочно созвать все 20 клубов Серии А, и окончательно провести анализ проступка Ювентуса, Милана и Интера.
Как утверждают подписанты обращения, клубы-отступники "работали тайно сообща, действуя при этом тайно в отношении остальных коллективов, чем нанесли ущерб репутации итальянского футбола. Более того, на сегодняшний день они так и не удосужились полноценно выйти из данного проекта".
Отметим, что проект Суперлиги был свернут в результате серьезного сопротивления со стороны руководящих футбольных инстанций, а также активной части фанатского движения клубов по всей Европе.