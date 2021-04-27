Италия

Большинству участников национального первенства идеи о создании Суперлиги пришлись не по душе.

Последствия провального старта нового клубного турнира под названием Суперлига Европы будут еще долго настигать организаторов данного состязания, несмотря на отказ большинства из них от дальнейшего участия в проекте.

Так, в итальянской Серии А появились заметные настроения в сторону того, чтобы жесткого наказать "отступников" в лице Милана, Интера и Ювентуса.

И если президент Федерации футбола Италии Габриэль Гравина только намеревается внести в действующий регламент состязаний специальный пункт, который позволит в дальнейшем автоматически исключать из первенств клубы, замешанные в подобных проектах, то одиннадцать отдельных команд Серии А требуют от руководства действовать уже сейчас.

Так, Рома, Торино, Болонья, Дженоа, Сампдория, Сассуоло, Специя, Беневенто, Кротоне, Парма и Кальяри уже направили соответствующее обращение в адрес президента лиги Паоло Даль Пино с требованиями срочно созвать все 20 клубов Серии А, и окончательно провести анализ проступка Ювентуса, Милана и Интера.

Как утверждают подписанты обращения, клубы-отступники "работали тайно сообща, действуя при этом тайно в отношении остальных коллективов, чем нанесли ущерб репутации итальянского футбола. Более того, на сегодняшний день они так и не удосужились полноценно выйти из данного проекта".

Отметим, что проект Суперлиги был свернут в результате серьезного сопротивления со стороны руководящих футбольных инстанций, а также активной части фанатского движения клубов по всей Европе.