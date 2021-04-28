Италия

Эспаньол и Валенсия готовы побороться за вингера "россонери".

Крайний полузащитник Самуэль Кастильехо может покинуть Милан в летнее трансферное окно и вернуться в Испанию, где он ранее выступал за Малагу и Вильярреал.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 26-летнего вингера заинтересованы как минимум два испанских клуба.

В их числе оказалась Валенсия, главный тренер которой Хавьер Грасия уже знаком с Кастильехо по работе в Малаге, а также Эспаньол, являющийся лидером Сегунды и главным претендентом на возвращение в Ла Лигу по итогам нынешней кампании.

Отмечается, что обе команды уже успели связаться с Миланом, чтобы оценить свои финансовые возможности и вероятность заключения данной сделки.

В текущем сезоне Самуэль Кастильехо провел в футболке "россонери" 40 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 3 результативные передачи.

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