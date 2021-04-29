Италия

Футболист рассказал о преимуществах Антонио Конте над другими.

Защитник миланского Интера Матео Дармиан сравнил Антонио Конте, Луи Ван Гала и Жозе Моуриньо.

"Ван Гал — помешанный на правилах. Он был тем, кто хотел, чтобы я играл за Юнайтед. В один из первых дней в Манчестере он отвел меня в сторону и сказал: "Ты здесь благодаря мне. Я уверен, что ты будешь конкурировать с Антонио Валенсией, знай, что для меня имя не имеет значения".

У Моуриньо нет другой любви, кроме как побеждать. Я должен ему трофеи, даже Лигу Европы. Но Конте совсем другой. У него отличные идеи с тактической точки зрения, он на шаг впереди. Он лучше Ван Гала и Моуриньо.

У нас были трудности, но после мы смогли обогнать Милан. Анонио Конте был ясен и лаконичен в свои требованиях, теперь мы выше них. Психологически у нас было преимущество. Все зависит от нас. Мы не хотим совершить ошибку, глядя на других", — сказал Дармиан.

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