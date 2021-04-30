Италия

Португалец перестал видеть перспективы в проекте туринского Ювентуса.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport вышло с сенсационным заголовком: "Они расстались, но все еще живут вместе", дав таким образом характеристику текущего состояния отношений между португальским нападающим Криштиану Роналду и туринским Ювентусом.

Как сообщается, 36-летний футболист дал указание своему агенту Жорже Мендешу начать поиск для него нового клуба на следующий сезон.

Издание отмечает, что у футболиста испортилось впечатление от стратегии развития клуба сразу после раннего вылета из Лиги чемпионов УЕФА, по итогу противостояния против португальского Порту.

Однако, весомой преградой для любого желающего подписать Роналду клуба может стать его заработная плата в размере 31 млн евро в год.

Ранее, претендентами на Криштиану считались два его бывших клуба — Реал и Манчестер Юнайтед, но президент "сливочных" Флорентино Перес заверил, что в трансферных планах его команды не обозначен португальский нападающий Ювентуса.

В текущем сезоне Криштиану Роналду за 39 матчей успел отличиться 32-я забитыми мячами и отдать четыре результативные передачи.