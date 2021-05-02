Италия

Команда Антонио Конте завоевала Скудетто.

Миланский Интер официально стал чемпионом итальянской Серии А сезона 2020/21.

Конкурентом Антонио Конте была Аталанта, однако "бергамаски" сыграли вничью против Сассуоло (1:1).

Отметим, что последний раз Интер становился чемпионом Италии в сезоне 2009/10. После этого девять лет подряд чемпионом становился туринский Ювентус.

Для Конте это четвертое Скудетто в тренерской карьере. Трижды он выигрывал чемпионат с Ювентусом.

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