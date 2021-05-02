Команда Антонио Конте завоевала Скудетто.
Интер, getty images
02 мая 2021, 18:25
Миланский Интер официально стал чемпионом итальянской Серии А сезона 2020/21.
Конкурентом Антонио Конте была Аталанта, однако "бергамаски" сыграли вничью против Сассуоло (1:1).
Отметим, что последний раз Интер становился чемпионом Италии в сезоне 2009/10. После этого девять лет подряд чемпионом становился туринский Ювентус.
Для Конте это четвертое Скудетто в тренерской карьере. Трижды он выигрывал чемпионат с Ювентусом.
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