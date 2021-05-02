Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Ювентус на выезде обыграл Удинезе (1:2).

На 10-й минуте "старая синьора" пропустила. Науэль получил мяч, прошел в штрафную и пробил в дальний угол, 1:0.

Ювентус играл достаточно активно, но начал создавать моменты уже в конце поединка. На 83-й Роналду заработал и реализовал пенальти. А через пять минут португалец оформил дубль и принес победу своей команде.

Удинезе — Ювентус 1:2

Голы: Науэль, 10 — Роналду, 83, 89

Удинезе: Скуффет, Молина, Нюйтинк (Аувеян, 90), Бонифаци (Самир, 84), Ларсен, Уолас, де Пауль, Перейра, Арслан (Форестьери, 72), Родриго Бекао, Окака Чука.

Ювентус: Щесны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Феликс Коррейя, 84), Маккенни (Рабьо, 84), Бентанкур, Бернардески (Кулусевски, 59), Дибала (Мората, 66), Роналду.

Предупреждения: Арслан, Перейра, де Пауль.