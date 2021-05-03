Италия

Наставник сборной Украины рассказал о своих тесных связях с итальянским клубом.

Пока игроки сборной Украины активно вовлечены в процессы окончания сезона на клубном уровне, наставник Главной команды страны дал интервью итальянскому телеканалу Rai 3, в котором рассказал о своем опыте выступлений за Милан, во время которых ему удалось тесно взаимодействовать с системой данного клуба.

"В Милане темп работы на тренировках совершенно не отличался от украинского. Методы и подходы — да, нам давали много тактической информации. Сами же матчи проходили с большей интенсивностью.

Первое слово на местном диалекте, которому научил меня Билли Костакурта было "Bauscia". Я его использую до сих пор. Костакурта заботился обо мне: мы всегда вместе ходили обедать, и он возил меня на машине.

Bauscia — в Ломбардии так называют человека, который ведет себя как хвастун, хотя буквальный перевод — нагрудник или "слюнявчик". История возникновения этого термина уходит еще в начало прошлого века, когда болельщики Милана начали так называть представителей Интера, который тогда, преимущественно, поддерживали представители более высоких сословий. В ответ "нерадзурри" слышали "casciavit" — "отвертки", что должно было подколоть их пролетарское происхождение.

В "высоком" итальянском значение термина более скромное — люди, которые в обмен на денежное вознаграждение помогали незнакомцам в поисках местных магазинов или ремесленников, или же — туристические гиды, на современный манер.

Мои отношения с Галлиани? Единственная фотография, которую я поместил в свою книгу — его портрет. Он верил в меня с самого начала, с того холодного вечера в Киеве… Это было важное решение для клуба, они поверили в меня, а я в итоге выиграл Золотой мяч. Я должен быть благодарным за такую возможность.

Милан — это не команда, это — семья. Когда ты приезжаешь в Миланелло, к вам там относятся как к члену семьи. Тренировать Милан — это мечта", — подытожил украинский наставник.