Италия

Нынешнее соглашение хорвата с "нерадзурри" рассчитано до 2022 года.

Крайний полузащитник Иван Перишич может продлить с Интером действующее соглашение, рассчитанное до 2022 года. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, главный тренер миланского клуба Антонио Конте рассчитывает на 32-летнего хорвата в будущем, поэтому надеется сохранить его в своей команде.

Стороны ведут переговоры о продлении контракта до лета 2023 года. Отмечается, что Перишич отклонил предложение берлинской Герты в январе этого года, поскольку хотел помочь Интеру добиться своего первого чемпионства за последние 11 лет.

В текущем сезоне Иван Перишич провел в футболке "нерадзурри" 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 4 голами и 5 результативными передачами.

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