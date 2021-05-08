Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Наполи в гостях уверенно разобрался со Специей, отправив в ворота хозяев четыре мяча. В составе "неаполитанцев" оформленным дублем отметился Виктор Осимхен, а еще по голу в свой актив записали Петр Зьелински и Ирвинг Лосано.

Хозяева, в свою очередь, ответили лишь единственным точным ударом Роберто Пикколи в середине второго тайма.

Обзор матча:

Специя — Наполи 1:4

Голы: Пикколи, 64 — Зьелински, 15, Осимхен, 23, 44, Лосано, 80

Специя: Проведель — Маркицца, Шабо, Исмайли, Виньяли — Маджоре, Риччи, Эстевес (Акампора, 78) — Гьяси (Фариас, 68), Верде (Пикколи, 46), Агудело

Наполи: Мерет — Хисай (Руи, 69), Ррахмани, Манолас, Ди Лоренцо — Демме, Руис — Инсинье, Зьелински (Мертенс, 69 (Эльмас, 76)), Политано (Лосано, 76) — Осимхен (Петанья, 84)

Предупреждения: Эстевес, Виньяли — Хисай, Осимхен