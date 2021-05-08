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Специя - Наопли, getty images
08 мая 2021, 19:39
Наполи в гостях уверенно разобрался со Специей, отправив в ворота хозяев четыре мяча. В составе "неаполитанцев" оформленным дублем отметился Виктор Осимхен, а еще по голу в свой актив записали Петр Зьелински и Ирвинг Лосано.
Хозяева, в свою очередь, ответили лишь единственным точным ударом Роберто Пикколи в середине второго тайма.
Обзор матча:
Специя — Наполи 1:4
Голы: Пикколи, 64 — Зьелински, 15, Осимхен, 23, 44, Лосано, 80
Специя: Проведель — Маркицца, Шабо, Исмайли, Виньяли — Маджоре, Риччи, Эстевес (Акампора, 78) — Гьяси (Фариас, 68), Верде (Пикколи, 46), Агудело
Наполи: Мерет — Хисай (Руи, 69), Ррахмани, Манолас, Ди Лоренцо — Демме, Руис — Инсинье, Зьелински (Мертенс, 69 (Эльмас, 76)), Политано (Лосано, 76) — Осимхен (Петанья, 84)
Предупреждения: Эстевес, Виньяли — Хисай, Осимхен