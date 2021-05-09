Завершился матч чемпионата Италии.
Рома, Getty images
09 мая 2021, 20:59
В рамках 35-го тура итальянской Серии А Рома в домашних стенах не оставила шансов Кротоне (5:0).
В первом тайме римляне голов не забивали, однако во втором тайме команду прорвало.
Дубль Майораля, два мяча Пеллегрини и гол Мхитаряна принесли команде Паулу Фонсеке уверенную победу.
Рома - Кротоне 5:0
Голы: Майораль, 47, 90, Пеллегрини, 70, 73, Мхитарян, 78
Рома: Фузато, Карсдорп, Рожер (Жезус, 46), Рейнолдс (Сантон, 59), Кумбула, Кристанте (Залевски, 80), Пеллегрини, Дарбо (Бове, 80), Мхитарян, Педро (Пасторе, 67), Майораль.
Кротоне: Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца (Рисполи, 46), Бенали (Дзанеллато, 72), Молина, Унас (Ривьер, 87), Чигарини (Петриччоне, 72), Жуниор Мессиас, Нванкво.
Предупреждения: Дарбо, Кристанте.