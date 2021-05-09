Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 35-го тура итальянской Серии А Рома в домашних стенах не оставила шансов Кротоне (5:0).

В первом тайме римляне голов не забивали, однако во втором тайме команду прорвало.

Дубль Майораля, два мяча Пеллегрини и гол Мхитаряна принесли команде Паулу Фонсеке уверенную победу.

Рома - Кротоне 5:0

Голы: Майораль, 47, 90, Пеллегрини, 70, 73, Мхитарян, 78

Рома: Фузато, Карсдорп, Рожер (Жезус, 46), Рейнолдс (Сантон, 59), Кумбула, Кристанте (Залевски, 80), Пеллегрини, Дарбо (Бове, 80), Мхитарян, Педро (Пасторе, 67), Майораль.

Кротоне: Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца (Рисполи, 46), Бенали (Дзанеллато, 72), Молина, Унас (Ривьер, 87), Чигарини (Петриччоне, 72), Жуниор Мессиас, Нванкво.

Предупреждения: Дарбо, Кристанте.