Италия

Презентация отметилась уникальным событием для Серии А.

В концовке сезона-2020/21 итальянский Милан представил свой новый комплект домашней формы, в котором будет выступать в следующем футбольном году, а также проведет заключительную домашнюю встречу текущего розыгрыша Серии А против Кальяри в рамках 37-го тура.

Технический спонсор "россонери", немецкий бренд спортивной одежды Puma, постарался "передать в новой экипировке основные посылы девиза "Двигайся, как Милан", отражая быстрое развитие культуры города по мере того, как Милан заново открывает себя футбольному миру".

На футболке размещены культовые красные и черные полосы, присущие данному клубу, однако выполнены они с разной шириной, при сохранении симметрии в дизайне.

Главными действующими лицами презентации стали два капитана женской и мужской команд Милана Валентина Джачинти и Алессио Романьоли, которые поделились своими комментариями о новой домашней форме.

Валентина Джачинти: "Я буду очень рада впервые надеть эту форму на поле в нашем следующем матче. Мне нравится дизайн: современный, но при этом с акцентом на традиции, как и наш клуб".

Алессио Романьоли: "Я очень горжусь тем, что изо дня в день ношу цвета "россонери". Новый комплект выглядит действительно современно, и вы можете точно увидеть, откуда взялось вдохновение для дизайна полос — это то, каким мы представляем новые горизонты Милана".

Стоит отметить, что это была первая презентация формы в истории итальянской Серии А, на которую были приглашены представители женской команды.