Италия

Опытный наставник пожаловался на состояние здоровья.

Накануне гостевого поединка 36-го тура итальянской Серии А против сардинского Кальяри, главный тренер Фиорентины Джузеппе Якини шокировал собравшихся на пресс-конференции журналистов заявлением о своем грядущем уходе из флорентийского клуба в конце сезона.

"Сейчас я думаю только о том, как бы получше завершить сезон вместе со своей командой. Даже если нам удастся сделать все запланированное, я буду вынужден завершить свои отношения с Фиорентиной.

Я вынужден следовать своей интуиции, а она подсказывает мне, что пора подыскать другое место работы. Во Флоренции я не просто главный тренер — я отдаю свое здоровье во благо команды.

В футболе никогда не стоит говорить "никогда", но для меня сейчас важно оставить о себе хорошее последнее впечатление.

Обо мне вспомнили, когда клубу было действительно плохо (момент увольнения Чезаре Пранделли в конце марта 2021 года — ред.), а я не мог сказать нет по трем причинам. Во-первых, я навсегда привязан к фиолетовой футболке, во-вторых — клуб всегда проявлял большое уважение ко мне, как к человеку, а также к моей работе, а в-третьих — у меня уже были контакты с коллективом, и совместными усилиями мы пережили самые тяжелые моменты пандемии COVID-19", — подытожил наставник.

Фиорентина на данный момент располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 38-ю набранными очками в активе. Помимо Кальяри, до конца сезона команда Якини дома сыграет против неаполитанского Наполи, после чего отправится в гости к Кротоне.

Игра на Сардинии состоится 12 мая, начало в 19:30 по киевскому времени.