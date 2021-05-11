Италия

Команда Гаттузо не заметила соперника.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Наполи не оставил шансов Удинезе, добыв победу со счетом 5:1.

В первом тайме команда Гаттузо забила дважды усилиями Зелиньски и Руиса. На их мячи ответит Окака Чука.

Во втором тайме неаполитанцы подтвердили свое превосходство над соперником, забив три гола. Лосано, Ди Лоренцо и Инсинье стали авторами мячей.

Наполи - Удинезе 5:1

Голы: Зелиньски, 28, Руис, 31, Лосано, 56, Ди Лоренцо, 66, Инсинье, 90+1 — Окака Чука, 41

Наполи: Мерет, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ди Лоренцо, Бакайоко (Демме, 84), Фабиан Руис, Лосано (Политано, 76), Зелиньски (Элмаз, 76), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 70).

Удинезе: Муссо, Молина, Бонифаци, Ларсен, Зегелар (Самир, 76), де Пауль, Макенго (Палумбо, 86), Перейра, Уолас (Форестьери, 54), Родриго Бекао (Аувеян, 54), Окака Чука (Мичин, 76).

Предупреждение: Бонифаци.