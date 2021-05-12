СВиктор Коваленко начнет матч со скамейки запасных.
Руслан Малиновский, Getty images
12 мая 2021, 21:15
В рамках 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома сыграет против Беневенто.
Украинец Руслан Малиновский оказался в стартовом составе на игру, а Виктор Коваленко остался в запасе.
Аталанта: Голлини — Хатебур, Ромеро, Паломино — Госенс, Малиновский — Фройлер, де Рон, Пессина — Сапата, Муриэль
Запасные: Росси, Спортьелло, Пашалич, Иличич, Миранчук, Коваленко, Маэле, Кальдара, Ламмерс, Руджери, Джимсити, Шутало
Матч Аталанта — Беневенто состоится 12-го мая и начнется в 21:45 по киевскому времени.