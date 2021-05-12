Италия

Украинец продолжает показывать отличный футбол.

В эти минуты Аталанта принимает Беневенто в рамках 36-го тура Серии А.

На 22-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Луиса Муриэля. Ассист в этом моменте оформил Руслан Малиновский.

Украинец отдал тонкий пас в штрафную, а партнер отправил мяч в сетку одним касанием.

Благодаря этому пасу Руслан с 11 ассистами вышел бы на чистое первое место в Серии А, но буквально в эти же минуты в параллельном матче 11 голевую передачу на свой счет записал форвард Интера Ромелу Лукаку.