Италия

Команда Пиоли отправили в ворота соперника семь безответных мячей.

Завершился поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором Милан отправился в гости к Торино.

"Россонери", которые ведут непосредственную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, не оставили абсолютно никаких шансов аутсайдерам турнира.

За два тайма подопечные Стефано Пиоли отправили в ворота туринского клуба аж семь безответных мячей, три из которых записал на свой счет Анте Ребич.

Торино — Милан 0:7

Голы: Эрнандес, 19, 62, Кессье, 26, Браим, 50, Ребич, 67, 72, 79



Торино: Сиригу — Льянко, Бремер, Бонджорно — Синго, Базелли (Верди, 56), Мандрагора, Линетти (Ринкон, 56), Родригес (Ансальди, 56) — Дзадза, Бонаццоли



Милан: Доннарумма — Калабрия, Томори, Кьер, Тео (Далот, 69) — Беннасер (Мейте, 46), Кессье — Кастильехо, Браим (Крунич, 63), Чалханоглу (Леау, 70) — Ребич (Манджукич, 80)



Предупреждения: Баселли, Линетти — Беннасер