Команда Пиоли отправили в ворота соперника семь безответных мячей.
Игроки Милана, Getty Images
12 мая 2021, 23:41
Завершился поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором Милан отправился в гости к Торино.
"Россонери", которые ведут непосредственную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, не оставили абсолютно никаких шансов аутсайдерам турнира.
За два тайма подопечные Стефано Пиоли отправили в ворота туринского клуба аж семь безответных мячей, три из которых записал на свой счет Анте Ребич.
Торино — Милан 0:7
Голы: Эрнандес, 19, 62, Кессье, 26, Браим, 50, Ребич, 67, 72, 79
Торино: Сиригу — Льянко, Бремер, Бонджорно — Синго, Базелли (Верди, 56), Мандрагора, Линетти (Ринкон, 56), Родригес (Ансальди, 56) — Дзадза, Бонаццоли
Милан: Доннарумма — Калабрия, Томори, Кьер, Тео (Далот, 69) — Беннасер (Мейте, 46), Кессье — Кастильехо, Браим (Крунич, 63), Чалханоглу (Леау, 70) — Ребич (Манджукич, 80)
Предупреждения: Баселли, Линетти — Беннасер