Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома оказалась сильнее Беневенто (2:0).

В первом тайме после ассиста от Русала Малиновского забил Муриэль. Во второй половине игры второй мяч для бергамцев оформил Пашалич.

Команда Гасперини вновь поднялась на второе место в таблице и имеет в своем активе 75 очков. Беневенто — 18-й.

Аталанта - Беневенто 2:0

Голы: Муриэль, 22, Пашалич, 67

Аталанта: Голлини — Хатебур, Ромером, Паломино, Госенс (Джимсити, 59) — Де Роон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 59) — Малиновский (Иличич, 59), Сапата (Ламмерс, 89) — Муриэль

Беневенто: Монтипо — Туя, Глик, Кальдирола, Барба (Летиция, 73) — Виола (Ионита, 58), Дабо (Тельо, 85), Хетемай (Депаоли, 73) — Лападула, Импрота — Гайч (Капрари, 58)

Предупреждения: Де Роон, Иличич — Туя, Барба, Ионита, Кальдирола

На 82-й минуте был удален Кальдирола (повторное предупреждение).