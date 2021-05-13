Италия

Хозяева набрали три очка на своем поле.

Кротоне в рамках поединка 36-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Верону и добился победы со счетом 2:1.

Хозяева быстро открыли счет усилиями Унаса, а затем удвоили благодаря точному удару Мессиаса. Верона смогла отметиться лишь благодаря автоголу Молины, но этого не хватило, чтобы набрать очки.

Кротоне — Верона 2:1

Голы: Унас, 2, Мессиас, 75 — Молина (автогол), 87

Кротоне: Кордац — Джиджи, Марроне, Магальян, Педру Перейра (Куомо, 72) — Чигарини (Дзанеллато, 76), Молина, Унас (Петриччоне, 90) — Бенали, Мессиас, Нванкво.

Верона: Пандур — Давидович (Фараони, 46), Чеккерини (Димарко, 51), Гюнтер, Рюэгг (Лазанья, 70) — Лазович, Дзакканьи (Колли, 70), Илич, Тамез (Сальседо, 46) — Барак, Калинич.

Предупреждения: Магальян, Марроне, Перейра — Тамез