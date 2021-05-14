Италия

Футболист ищет себе новый клуб.

Полузащитник римской Ромы Генрих Мхитарян попросил своего агента Мино Райолу найти ему новый клуб.

По информации Il Tempo, армянский футболит по окончанию текущего сезона хочет покинуть "волков".

Сообщается, что услуги 32-летнего Мхитаряна были предложены Милану и другим итальянским клубам.

Футболист готов пойти на двухлетний контракт в новый клуб с зарплатой не менее пяти миллионов евро за сезон.

Рома, в свою очередь, не хотела бы отпускать футболиста, однако не готова предложить ему ту зарплату, которую хочет получать Генрих.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.