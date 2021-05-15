Италия

Португальский наставник хочет усилить оборону римлян в первую очередь.

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, не успел Жозе Моуриньо полноценно взойти на пост главного тренера римской Ромы, как уже намеревается освежить трансферную политику клуба собственными предложениями отдельных кандидатур.

В частности, "Особенный" готов пролоббировать подписание своего юного соотечественника из португальской Бенфики, Нуну Албертино Варелы Тавареша, который более известен как просто Нуну Тавареш.

Данный 21-летний португальский футболист "орлов" предпочитает выступать на позиции левого защитника, изредка поднимаясь в полузащиты.

В текущем сезоне уроженец Лиссабона сыграл за свой клуб уже 22 поединка, в которых отличился тремя результативными передачами.

Во "взрослой" команде Бенфики он играет с начала сезона-2019/20, и уже успел провести 38 матчей, забив один гол и отдав семь голевых пасов.

Трансферная стоимость игрока, контракт которого подходит к концу в 2024-м году, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 7 млн евро.