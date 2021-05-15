Португальский наставник хочет усилить оборону римлян в первую очередь.
Нуну Тавареш, Getty Images
15 мая 2021, 08:01
Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, не успел Жозе Моуриньо полноценно взойти на пост главного тренера римской Ромы, как уже намеревается освежить трансферную политику клуба собственными предложениями отдельных кандидатур.
В частности, "Особенный" готов пролоббировать подписание своего юного соотечественника из португальской Бенфики, Нуну Албертино Варелы Тавареша, который более известен как просто Нуну Тавареш.
Данный 21-летний португальский футболист "орлов" предпочитает выступать на позиции левого защитника, изредка поднимаясь в полузащиты.
В текущем сезоне уроженец Лиссабона сыграл за свой клуб уже 22 поединка, в которых отличился тремя результативными передачами.
Во "взрослой" команде Бенфики он играет с начала сезона-2019/20, и уже успел провести 38 матчей, забив один гол и отдав семь голевых пасов.
Трансферная стоимость игрока, контракт которого подходит к концу в 2024-м году, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 7 млн евро.