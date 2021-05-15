Италия

Завершился поединок чемпионата Италии.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде в тяжелом матче обыграла Дженоа с минимальным преимуществом (3:4).

В первом тайме подопечные Гасперини просто не замечали хозяев. Сначала забил Сапата с паса Малиновского, после отметился Малиновский с паса Сапаты. Под конец тайма гол забил и Госенс.

Однако во втором тайме генуэзцы играли намного лучше. На старте команды обменялись взятиями ворот — на — гол Шомуродова ответил Пашалич. Однако на 67 минуте Пандев сделал счет 2:4, а на 85 Шомуродов оформил дубль. На большее хозяев не хватило.

Дженоа — Аталанта 3:4

Голы: Шомуродов, 49, 85, Пандев, 67 — Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Дженоа: Маркетти, Гильоне (Портанова, 57), Масьелло, Онгене, Радованович, Ровелла, Кассата (Шомуродов, 46), Зайц (Касо, 46), Мелегони (Эбонг, 79), Пьяца, Дестро (Пандев, 46).

Аталанта: Голлини, Хатебур, Ромеро, Толой, Госенс (Паломино, 76), Малиновский (Ламмерс, 57), де Рон, Миранчук (Муриэль, 89), Фройлер (Пессина, 46), Джимсити, Сапата (Пашалич, 46).

Предупреждения: Джимсити, Толой, Ровелла.