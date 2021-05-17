Италия

Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя подарит нам несколько увлекательных и важных для их участников поединков. В данном материале мы выделим три главных матча недели в рамках локальных и международных состязаний. В список попали определяющие встречи национальных первенств Англии и Италии, а также первый товарищеский матч сборной Украины в процессе подготовки к Евро-2020.

Челси — Лестер

Вторник, 17 мая, 22:15. Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

Недавнее противостояние этих же команд в рамках финала Кубка Англии получилось предельно напряженным, а завершилось итоговым успехом команды Брендана Роджера (1:0). Есть все основания полагать, что матч в рамках английской Премьер-лиги между "синими" и "лисами" получится не менее любопытным, так как командам явно есть что делить в рамках группы из четырех сильнейших команд страны. Дополнительная мотивация побеждать — активизировавшийся в конце сезона Ливерпуль, который с радостью займет место наименее удачливой команды из этой пары в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Коллектив Томаса Тухеля туром ранее уступил в дерби Арсеналу (0:1), в результате чего мы вообще получили возможность говорить о каких-то шансах для чемпионов прошлого сезона. Подопечные Брандана Роджерса, в свою очередь, наоборот, прервали неудачную серию из двух поединков, которая существенно подпортила им концовку уже теперь точно успешного сезона. Однако, Лестер обыграл Манчестер Юнайтед на поле соперников (2:1), что говорит о многом.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Челси — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,85, а на победу Лестера — 5,41.

Аталанта — Милан

Воскресенье, 23 мая, 16:00. Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

По итогам предпоследнего игрового дня итальянской Серии А мы все еще не смогли узнать окончательный состав представителей данной страны на международной арене в следующем сезоне, поэтому заключительный игровой день национального первенства будет призван поставить точку в этом вопросе. И велик риск того, что Милан, который проводит один из лучших своих сезонов за последние несколько лет, останется без Лиги чемпионов УЕФА, что выглядит в определенной степени несправедливым по отношению ко стараниям команды.

Пока Ювентус и Наполи будут разминаться в играх с середняками турнирной таблицы, "россонери" предстоит сыграть в гостях у Аталанты, которая уже точно никуда не денется из топ-4 команд страны, но и не желает расставаться с амбициями завоевать "серебро" текущего розыгрыша. По сути, в руках Джан Пьеро Гасперини оказалась как непосредственно судьба предстоящей дуэли, так и судьба Милана в следующем сезоне, а также вопрос трудоустройства Пьоли. Прогресс "красно-черных" заметен невооруженным взглядом, но он точно не должен сопровождаться отсутствием крупных побед.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Аталанта — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 2,55. На ничью я можно поставить с коэффициентом 3,49, а на победу Милана — 2,86.

Украина — Бахрейн

Воскресенье, 23 мая, 15:00. Харьков, ОСК Металлист

Национальная сборная Украины решила основательным образом готовиться ко грядущему чемпионату Европы-2020, приступив к работе на фоне изнурительного сезона уже в середине мая. Однако, не одними лишь тренировками будет насыщен процесс подготовки команды Андрея Шевченко к международному форуму. Украина назначила три контрольных поединка, за время которых хочет наилучшим образом наладить игровые связи.

Многие могут сказать, что соперники для нашей команды подобраны явно не из категории "элит", с чем сложно не согласиться. Впрочем, есть серьезные сомнения в том, что серию неудач в предыдущих играх Лиги наций УЕФА и квалификации к чемпионату мира-2022 стоит разбавлять дополнительными осечками. Так или иначе, но психологию победителей нашим парням тоже надо восстановить, а иначе, ехать на Евро со всего одной победой за последние 10 игр — то еще удовольствие. Не каждый украинец может показать на карте мира Бахрейн, что, впрочем, актуально и для граждан страны-соперницы по отношению к нам, но недооценивать представителя государств Персидского залива будет большой ошибкой.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Украина — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,40. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,60, а на победу Бахрейна — 8,20.