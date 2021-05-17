Италия

Наставник сборной Украины высказался по поводу хорошей формы украинского хавбека.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал превосходную форму украинского полузащитника Руслана Малиновского, который за последние месяцы стал одним из лидеров Аталанты в Серии А.

"Я думаю, что особо растерять форму Малиновский не сможет, потому чемпионат Италии заканчивается за несколько дней до того, как он приедет в расположение сборной, и буквально через неделю мы улетаем на Евро. Если человек набрал форму, то за такое короткое время, я надеюсь, он ее не растеряет. Руслан проводит концовку сезона на очень хорошем уровне. У него отличная пресса, я общался с несколькими специалистами, все им довольны. Он действительно проводит отличный сезон.

Что пишет пресса о Малиновском в Италии? Пишут, что он становится лидером Аталанты. Все ждали, как он проявит себя во втором сезоне. Начало сезона, может быть, где-то не совсем получилось из-за травмы, но концовку он проводит великолепно. Я рад за него. Для Украины это важные моменты, чтобы наши игроки так показывали себя за границей. Это имидж нашей страны. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов.

Будущее Малиновского в Аталанте? Я думаю Аталанта примет правильное решение. Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым вызовам, более серьезным, то я не думаю, что Аталанта будет его держать. Этот клуб, наверное, и славится тем, что готов отпускать игроков в обмен на хорошее предложение", — сказал Шевченко в интервью программе Великий футбол.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 41 поединок, в которых забил девять голов и отдал 12 ассистов.