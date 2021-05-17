Наставник сборной Украины высказался по поводу хорошей формы украинского хавбека.
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский, zbirna.com
17 мая 2021, 15:21
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал превосходную форму украинского полузащитника Руслана Малиновского, который за последние месяцы стал одним из лидеров Аталанты в Серии А.
"Я думаю, что особо растерять форму Малиновский не сможет, потому чемпионат Италии заканчивается за несколько дней до того, как он приедет в расположение сборной, и буквально через неделю мы улетаем на Евро. Если человек набрал форму, то за такое короткое время, я надеюсь, он ее не растеряет. Руслан проводит концовку сезона на очень хорошем уровне. У него отличная пресса, я общался с несколькими специалистами, все им довольны. Он действительно проводит отличный сезон.
Что пишет пресса о Малиновском в Италии? Пишут, что он становится лидером Аталанты. Все ждали, как он проявит себя во втором сезоне. Начало сезона, может быть, где-то не совсем получилось из-за травмы, но концовку он проводит великолепно. Я рад за него. Для Украины это важные моменты, чтобы наши игроки так показывали себя за границей. Это имидж нашей страны. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов.
Будущее Малиновского в Аталанте? Я думаю Аталанта примет правильное решение. Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым вызовам, более серьезным, то я не думаю, что Аталанта будет его держать. Этот клуб, наверное, и славится тем, что готов отпускать игроков в обмен на хорошее предложение", — сказал Шевченко в интервью программе Великий футбол.
В нынешнем сезоне Малиновский провел 41 поединок, в которых забил девять голов и отдал 12 ассистов.