Италия

Сын нападавшего был воспитанником римского клуба.

Вечер 17 мая в Тригории — район Рима, где расположена тренировочная база Ромы, запомнился скандальным инцидентом.

Около 19:30 по местному времени отец нападающего Сассуоло, который на данный момент выступает на правах аренды за генуэзский Дженоа, Джанлуки Скамакки Эмилиано вошел в здание спортивного центра "волков", после чего отправился на парковку, где начал громить находившиеся там машины персонала клуба.

Сообщается, что пострадало имущество генерального директора Ромы Тьягу Пинту, ассистент главного тренера сборной Италии Аттилио Ломбардо, и директора римлян Моргана Де Санктиса.

Также, были эвакуированы юные футболисты академии римского клуба, которые в это время проводили тренировочные занятия неподалеку.

В конечном итоге, отец Скамакки, на котором была толстовка с логотипом Сассуоло, был задержан прибывшей на место происшествия полицией.

Причины такого поведения родителя 22-летнего форварда "нероверди", пока что, остаются неизвестными.

Стоит отметить, что Джанлука является воспитанником академии Ромы, куда перешел из подготовительного центра римского Лацио летом 2012 года.

За свою непродолжительную карьеру футболист сменил уже восемь клубов на юношеском и взрослом уровне.

В текущем сезоне на счету Скамакки 29 проведенных матчей, в которых ему удалось забить 12 голов и отдать две голевые передачи.