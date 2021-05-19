Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс заключительного поединка Кубка Италии-2020/21.

Розыгрыш Кубка Италии подходит к своему завершению, поэтому мы анонсируем предстоящий финальный поединок. В этом году данный трофей отправится отправится в трофейную комнату либо Аталанты, либо Ювентуса. Чего же ожидать от данного противостояния?

Аталанта — Ювентус

Среда,19 мая, 22:00. Мапеи, Реджо-нель-Эмилия. Главный арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на официальном аккаунте итальянской Серии А в YouTube.

Если сегодня назвать Аталанту грандом итальянского футбола, то вряд ли кто-то удивится и будет с этим спорить. Возможно, бергамаски и уступают топ-клубам Серии А в плане известности и раскрученности своего бренда по всеми миру, однако их спортивным результатам в последние годы многие могут только позавидовать. В текущем сезоне Аталанта под руководством Джан Пьеро Гасперини в очередной раз квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов, а закрепить этот успех команда может взятием трофея.

В кампании-2018/19 Аталанта уже выходила в финал Кубка Италии, но тогда уступила римскому Лацио. Единственный же раз бергамаски побеждали в данном турнире в далеком 1963 году. Очевидно, что болельщики уже давно заждались и желают увидеть, как игроки их любимого клуба наконец-то поднимут над головой трофей. Тем более, что оппонент по финалу еще месяц назад потерпел от Аталанты минимальное поражение в Серии А, да и в целом пребывает далеко не в лучшей форме.

Действительно, назначить Андреа Пирло на пост главного тренера Ювентуса выглядело весьма смелым, но очень рискованным решением со стороны руководства клуба. Итальянец был гениальным футболистом, однако на тренерской должности такого уровня у него банально отсутствовал опыт. Как итог, туринский гранд проводит свой худший сезон за последние лет десять, рискуя оказаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Победа в Суперкубке Италии — лишь светлое пятно на фоне того, что мы видим в исполнении "старой синьоры" в нынешней кампании.

Конечно, в последних двух поединках Серии А против симпатичного Сассуоло Де Дзерби и миланского Интера, ставшего чемпионом Италии, подопечные Андреа Пирло одержали победные результаты, однако до этого Ювентус потерпел сокрушительное поражение от Милана со счетом 0:3. Да и Аталанту туринский клуб побеждал лишь единожды в последних семи матчах (4 ничьи, 2 поражения), при чем одно из поражений произошло в рамках четвертьфинала Кубка Италии в 2019 году со счетом 0:3. Рассчитывать только на класс у коллектива Пирло не получится, ведь этот самый класс сегодня присутствует и у Аталанты, которую, вдобавок, возглавляет опытный и качественный специалист.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Аталанты предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Ювентуса оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.