Италия

Команда Андреа Пирло стала обладателем Кубка Италии 2020/2021.

В финале Кубка Италии лицом к лицу сошлись Аталанта и Ювентус. Перед матчем в музее "бьянконери" уже красовалось 13 Кубков Италии — что является рекордом. У Аталанты всего один завоеванный трофей, который был добыт в далеком 1963 году, поэтому победа в сегодняшнем матче стала бы для бергамасков поистине историческим событием.

Подопечные Гасперини начали поединок довольно агрессивно, но до стопроцентных моментов дело не доходило. К середине тайма соперник перехватил инициативу, что и закончилось для "бьянконери" успехом. Роналду смело пошел на нескольких соперников в штрафную, но был лишён мяча. Маккени подхватил сферу и переадресовал ее направо на Кулусевски. Деян ничего не стал выдумывать и с левой красиво пробил в дальний угол — 0:1.

Через 10 минут бергамаски отыгрались. Хатебур с фланга отдал на нашего Руслана Малиновского, который мощным ударом заставил капитулировать самого Буффона. Отметим, что Руслан во втором матче кряду огорчает Юве и в 11-ом поединке подряд совершает результативное действие.

Вторая половина встречи прошла в упорной борьбе. Команды неохотно шли в атаку, все больше оглядываясь на оборону. Однако Ювентусу все же удалось забить решающий мяч. Сначала Кьеза угодил в штангу после гениального паса от Роналду, а через несколько минут пробил таки Голлини. Шикарная атака Юве закончилась классным ассистом Кулусевски, а Кьезе оставалось сыграть хладнокровно — 1:2.

Любопытно, что за шесть минут до гола Гасперини убрал с поля Малиновского, заменив его на Муриэля, а на финальный штурм к нему присоединились Иличич и Миранчук, однако второй раз огорчить Буффона не удалось.

Ювентус выигрывает 14-й Кубок Италии, а Пирло берет второй трофей на тренерском мостике "бьянконери".

Аталанта — Ювентус 1:2

Голы: Малиновский, 41 — Кулусевски, 31, Кьеза, 73

Аталанта: Голлини, Толой (Джимсити 76), Ромеро, Паломино, Хатебур (Иличич, 76), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич, 68), Малиновский (Муриэль, 68), Д. Сапата

Ювентус: Буффон, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Данило, Бентанкур, Рабио, МакКенни, Кьеза (Дибала, 74), Кулушевски (Бонуччи, 83), Роналду

Предупреждения: Малиновский, 35, Ромеро, 78, Фройлер, 85, Де Роон, 88, Иличич, 89 — Кьеллини, 27, Де Лигт, 41