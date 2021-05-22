Италия

Испанский наставник поделился нестандартным видением своего будущего.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в беседе с итальянским изданием Corriere dello Sport необычным образом связал свою бытность карьеры футболиста со своим будущим видением работы на поприще наставника команд.

В частности, испанский наставник не исключил возможность того, что на более позднем этапе тренерской карьеры переедет в Италию, где будет возглавлять один из клубов вместе с Роберто Баджо, который хорошо знаком ему по временам выступлений за Брешию с 2001 по 2002 годы.

"Когда мне будет 72 года, я перееду в Италию, где буду работать тренером в одном из клубов, а своим помощником попрошу стать Роберто Баджо. Йоханн Кройфф высоко высказывался о нем в свое время. Он хотел видеть его в лиге, где ценят работу с мячом, Ла Лиге, например. Кройфф всегда задавался вопросом — сможет ли он адаптироваться в Испании?

Баджо мог бы играть где угодно, но в те годы его просто невозможно было выманить за пределы Италии. Серия А была лучшим чемпионатом, где все мечтали играть.

Я тоже попал под ее влияние, когда захотел поиграть за рубежом. Со мной встретились представители Брешии Мауро Педерзоли и Джанлука Нанни, и им совершенно не потребовалось время, чтобы уговорить меня на переход. Они сказали, что у меня будет шанс играть с Баджо, Тони, Калори, Петруцци и близнецами Филиппини. Я сразу понял, что они готовят грандиозный проект с такими игроками.

Баджо был лучшим среди всех, но относился ко всем с равным уважением: от президента клуба до простых технических рабочих.

Сейчас он, наоборот, любит тишину и проводить время в кругу своих близких. Все мы люди и часто вынуждены жить напоказ, вместо того, чтобы чувствовать то, что происходит у нас внутри. На данный момент ему нравится изучать свой внутренний мир, семью, буддизм и радоваться мелочам.

Но, когда я окажусь в Италии, я обязательно предложу ему стать моим ассистентом, попытаюсь вернуть его в мир футбола. Решать будет только он, но мне бы хотелось этому поспособствовать", — подытожил 50-летний испанский специалист.

Напомним, что уже в скором времени Манчестер Сити предстоит сыграть заключительный матч чемпионского для них сезона английской Премьер-лиги, дома приняв Эвертон. Игра состоится 23 мая, начало в 18:00 по киевскому времени.