Италия

Осечка Наполи в параллельном матче c Вероной позволила туринскому гранду попасть в зону Лиги чемпионов.

Завершился поединок заключительного тура итальянской Серии А, в котором Ювентус отправился в гости к Болонье.

Для того, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов, подопечных Андреа Пирло устраивал только победный результат, который туринцам удалось гарантировать еще в первом тайме.

Игроки Ювентуса еще до перерыва отправили в ворота соперника три безответных мяча, а уже во второй половине встречи они старались закрепить этот результат. Финальный свисток зафиксировал победу команды Пирло со счетом 4:1.

Впрочем, помимо победы над Болоньей, судьба "старой синьоры" в следующем сезоне еврокубков также зависела от результата параллельного матча Наполи — Верона.

Благо для туринцев, коллектив Дженнаро Гаттузо оступился и сыграл вничью, из-за чего Ювентус поднялся в топ-4, а Наполи опустился на пятую строчку и остался без Лиги чемпионов.

Болонья — Ювентус 1:4

Голы: Орсолини, 85 — Кьеза, 6, Мората, 29, 47, Рабьо, 45

Болонья: Скорупски, Сумаоро, де Сильвестри (Фараго, 68), Томиясу, Схаутен (Бальдурссон, 80), Сванберг, Виньято (Сансоне, 57), Медель (Антов, 57), Ольсен (Орсолини, 57), Паласио, Барроу.

Ювентус: Щесны (Пинсольо, 68), Данило (Бернардески, 68), де Лигт (Бонуччи, 46), Кьеллини (Артур, 58), Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Кулусевски, Кьеза (Маккенни, 58), Мората, Дибала.

Предупреждения: Медель — Мората, Маккенни.

Мората (37), Медель (43), Маккенни (65).