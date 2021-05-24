Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аталанта в рамках поединка заключительного тура чемпионата Италии принимала на своем поле Милан и проиграла со счетом 0:2.

Дубль Кессье помог команде Стефано Пьоли набрать три баллы и завершить сезон на второй строчке турнирной таблицы.

Обзор матча:

Аталанта — Милан 0:2

Голы: Кессье, 43, 90

Аталанта: Голлини — Джимсити, Мехле (Пашалич, 79), Толои (Паломино, 87), Ромеро, Госенс — Малиновский, де Рон, Пессина (Муриэль, 46), Фройлер (Миранчук, 87) — Сапата.

Милан: Доннарумма — Тео, Калабрия, Томори, Кьяер — Салемакерс (Диогу Далот, 79), Кессье, Чалханоглу, Беннасер (Крунич, 61), Браим Диас (Мейте, 62) — Леау (Манджукич, 79).

Предупреждения: Фройлер, Де Рон, Толой — Манджукич, Далот

Удаление: Де Рон, 90+1