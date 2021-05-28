"Оранжево-черно-зеленые" сыграют в высшем дивизионе Италии впервые с 2000 года.
Фанаты Венеции, Getty Images
28 мая 2021, 00:31
Завершился ответный поединок между Венецией и Читтаделлой, который прошел в рамках финала плей-офф Серии Б за право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе Италии.
Команды обменялись мячами по ходу встречи, однако выявить сильнейшего им не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.
Поскольку первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Венеции, именно "оранжево-черно-зеленые" выступят в Серии А в кампании-2021/22. Стоит отметить, что Венеция не играла в элите итальянского футбола с 2000 года.
Венеция – Читтаделла 1:1 (первый матч 1:0)
Голы: Бокалон, 90+3 – Пройя, 25