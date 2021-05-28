Италия

"Оранжево-черно-зеленые" сыграют в высшем дивизионе Италии впервые с 2000 года.

Завершился ответный поединок между Венецией и Читтаделлой, который прошел в рамках финала плей-офф Серии Б за право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе Италии.

Команды обменялись мячами по ходу встречи, однако выявить сильнейшего им не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Поскольку первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Венеции, именно "оранжево-черно-зеленые" выступят в Серии А в кампании-2021/22. Стоит отметить, что Венеция не играла в элите итальянского футбола с 2000 года.

Венеция – Читтаделла 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Бокалон, 90+3 – Пройя, 25