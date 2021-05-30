Италия

Тем не менее, согласовать условия контракта сторонам пока не удалось.

Ювентус лидирует в борьбе за подписание на правах свободного агента голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, чей контракт с Миланом истекает летом этого года. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство туринского гранда определенный период времени находится в переговорном процессе с агентом 22-летнего итальянца Миной Райолой. Стороны близки к согласованию будущей сделки, однако вопросы остаются по поводу финансовых условий контракта Доннаруммы.

Изначально Райола требовал для своего клиента 12 миллионов евро в год, что оказалось неподъемной суммой для того же Милана. Теперь же запросы снизились до 10 миллионов евро, однако и это может стать проблемой для потенциально будущего нового клуба молодого вратаря — Ювентуса.

Ключевой голкипер "старой синьоры" Войцех Щесны, например, зарабатывает 6,5 миллионов евро за сезон, поэтому даже расставание с ним не сможет в полной мере погасить финансовые затраты туринцев на Доннарумму.

Отмечается, что сегодня, 30 мая, у Мино Райолы запланирована встреча с вице-президентом Ювентуса Павлом Недведом, на которой, возможно, сторонам наконец-то удастся прийти к соглашению по поводу контракта Джанлуиджи Доннаруммы.

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