Италия

Туринцы намерены сохранить аргентинского форварда.

После прихода Массимилиано Аллегри будущее Пауло Дибалы в Ювентусе вновь выглядит оптимистично.

Как сообщает Goal, туринцы намерены предложить аргентинскому нападающему новую сделку на длительный срок.

На его счету в текущем сезоне 20 матчей за туринцев в Серии А, в которых он отметился четырьмя голами и сделал три ассиста.

Напомним, что сам Пауло Дибала теперь не намерен покидать Ювентус и хочет остаться в команде.