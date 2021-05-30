Туринцы намерены сохранить аргентинского форварда.
Пауло Дибала, getty images
30 мая 2021, 21:29
После прихода Массимилиано Аллегри будущее Пауло Дибалы в Ювентусе вновь выглядит оптимистично.
Как сообщает Goal, туринцы намерены предложить аргентинскому нападающему новую сделку на длительный срок.
На его счету в текущем сезоне 20 матчей за туринцев в Серии А, в которых он отметился четырьмя голами и сделал три ассиста.
Напомним, что сам Пауло Дибала теперь не намерен покидать Ювентус и хочет остаться в команде.