Италия

Футболист мечтает стать капитаном клуба.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, Дибала мечтает стать капитаном "старой сеньоры" и хочет остаться в клубе.

Новый тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри очень уважительно относится к мнению Дибалы и готов предоставить ему шанс.

К слову, Ювентус намерен провести с Дибалой переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

На его счету в текущем сезоне 20 матчей за туринцев в Серии А, в которых он отметился четырьмя голами и сделал три ассиста.

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