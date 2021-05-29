Футболист мечтает стать капитаном клуба.
Пауло Дибала, Getty Images
29 мая 2021, 13:26
Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, Дибала мечтает стать капитаном "старой сеньоры" и хочет остаться в клубе.
Новый тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри очень уважительно относится к мнению Дибалы и готов предоставить ему шанс.
К слову, Ювентус намерен провести с Дибалой переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.
На его счету в текущем сезоне 20 матчей за туринцев в Серии А, в которых он отметился четырьмя голами и сделал три ассиста.
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