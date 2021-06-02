Италия

Football.ua расскажет о десяти футболистах, которые не оправдали ожиданий.

В сезоне-2020/21 года клубы Серии А потратили на игроков более 850 миллионов евро, но не все деньги были направлены в правильное русло. И не только крупные клубы ошиблись. Клубы, которые разочаровали в минувшем сезоне, также тратили солидные деньги. Но футболисты не сумели раскрыться. Football.ua рассматривает 10 самых разочаровывающих новичков сезона.

10. Александр Кокорин (Зенит — Фиорентина, 4,5 миллиона евро).

Когда Фиорентина подписала Кокорина в зимнее трансферное окно, Душан Влахович забил всего семь голов в Серии А. "Фиалки" отправили Патрика Кутроне обратно в Вулверхэмптон и нуждались в новом нападающем, чьи голы обеспечили бы очки, необходимые для спокойного выживания в Серии А.

Хваленный Роберто Манчини и Фабио Капелло россиянин по прибытии в Италию провел много времени вне игры и отыграл всего четыре матча, всего 91 минуту.

9. Александар Коларов (Рома — Интер, 2 миллиона евро).

На бумаге Коларов должен был стать тем опытным парнем, благодаря которому Антонио Конте должен был построить победный менталитет в Интере. Тренер планировал использовать серба в схеме с тремя защитниками, но Коларов в итоге сыграл всего семь матчей в Серии А, сделав одну голевую передачу.

Златан Ибрагимович доминировал над ним в миланском дерби в октябре, и после этой игры Коларов отыграл всего 117 минут в Серии А до конца сезона. Он пропустил два матча из-за COVID-19 и травм в последней части сезона, но к тому времени Конте понял, что лучше использовать Милана Шкриниара. Коларов отыграл всего 17 минут в матчах чемпионата с декабря по март.

8. Марио Манджукич (С/А — Милан).

Милану нечего было терять в финансовом плане, когда в январе бывший нападающий Ювентуса Манджукич вернулся в Италию, чтобы надеть футболку "россонери". Он перешел в Милан в качестве свободного агента и должен был стать дублером травмированного Златана Ибрагимовича, но хорват проводил больше времени в запасе.

Манджукич не отмечался голами в 11 матчах во всех соревнованиях (10 в Серии А, один в Лиге Европы), и хотя он отказался от мартовской зарплаты, правление Милана, вероятно, предпочло бы выплатить ему полную зарплату и иметь несколько голов взамен.

7. Кевин Лазанья (Удинезе — Верона, 10 миллионов евро).

Итальянский нападающий перешел в Верону в январе в двухлетнюю аренду с обязательным правом выкупа за 10 миллионов евро. Другой нападающий Вероны Никола Калинич, вероятно, разочаровал не меньше Лазаньи, забив всего два гола в Серии А в этом сезоне. Однако хорват присоединился к клубу в качестве свободного агента, а Лазанья — одно из самых дорогих приобретений в истории клуба.

Возможно, система Ивана Юрича не помогла Лазанье, который, благодаря своей скорости, хорошо умеет играть на открытом пространстве, но в любом случае его выступления в Вероне было не лучшим, так как он забил всего два гола с января.

6. Кароль Линетти (Сампдория — Торино, 10 миллионов евро).

Марко Джампаоло сильно хотел подписать 26-летнего Кароля, которого он уже тренировал в Сампдории. Игрок сборной Польши Линетти стал самым дорогим игроком Торино в сезоне-2020/21, уступив лишь Симоне Верди, который присоединился к клубу на правах аренды с обязательством выкупа в 2019 году.

Линетти получил место в основе при Джампаоло, но Торино набрал только 14 очков. Когда в январе Давиде Никола заменил Джампаоло, Линетти стал реже появляться на поле и сыграл всего девять игр, причем только в трех из них выходил в стартовом составе.

5. Софьян Амрабат (Верона — Фиорентина, 20 миллионов евро).

Игрок сборной Марокко подписал контракт с Фиорентиной в январе 2020 года, но оставался в аренде в Вероне до лета. Хотя 24-летний Амрабат регулярно выходил в основе как при Чезаре Пранделли, так и при Беппе Якини, он был одним из тех игроков, которые не оправдали ожиданий по ходу сезона.

Показатели Амрабата улучшились в финальных играх сезона, но у него было слишком много взлетов и падений во время всей кампании. Такое ощущение, что ему нужно время, чтобы освоиться, и он может стать важной частью будущего Фиорентины, потому как он — качественный игрок. Но то, что показал марокканец в минувшем сезоне — абсолютно не оправдывает его ценник.

4. Крис Смоллинг (Манчестер Юнайтед — Рома, 15 миллионов евро).

Англичанин вернулся в столицу Италии через год после аренды. Однако его второй сезон в Риме, первый в качестве постоянного члена команды, был очень разочаровывающим, в основном из-за травм. Бывший игрок Манчестер Юнайтед пропустил больше игр, чем сыграл. Смоллинг не помог команде в 31 игре из-за проблем со здоровьем, проведя 21 матч во всех соревнованиях с "джаллоросси".

В целом, команда Паулу Фонсеки пропустила 58 мячей в Серии А. И дела шли не лучше, когда он был на поле. Наиболее ярким примером является унизительное поражение Ромы в Лиге Европы от Манчестер Юнайтед — возвращение на Олд Траффорд, о котором Смоллинг хотел бы поскорее забыть.

3. Сандро Тонали (Брешия — Милан, 35 миллионов евро).

21-летний футболист считался одним из самых перспективных юниоров в итальянском футболе, когда летом перешел в Милан. "Россонери" договорились с Брешией об аренде Тонали за 10 млн евро, но сделка предусматривала возможность покупки в районе 10 млн евро и бонусы до 15 млн евро. Тонали сыграл в 37 матчах во всех соревнованиях, но не забивал и не ассистировал.

Ему было трудно выиграть конкуренцию у Исмаэля Беннасера ​​и Франка Кессье в команде Стефано Пиоли. Бывшие полузащитники Эмполи и Аталанты были очень хороши, но Беннасер часто выходил из строя из-за травм, а Тонали не оправдывал ожиданий, когда дело доходило до выхода на замену. Однако он еще может себя проявить, все в его руках.

2. Ведат Мурики (Фенербахче — Лацио, 20 миллионов евро).

Игрок сборной Косово должен был время от времени заменять на поле Чиро Иммобиле. Лацио участвовал в Лиге чемпионов и нуждался в длинной скамейке, а Мурики стал самой большой инвестицией лета для "орлов". Спортивный директор Лацио Игли Таре очень редко ошибается в трансферах, но Мурики, похоже, одна из таких ошибок.

27-летний футболист не сумел оправдать свой ценник, забив всего два гола в 34 матчах во всех соревнованиях. Он забил всего один раз в Серии А и явно изо всех сил пытался адаптироваться к итальянскому футболу. Правда, многие игры он начинал со скамейки запасных — в стартовый состав Серии А попадал только восемь раз. Он не смог оказать никакого влияния, и клубу нужно серьезно подумать о его будущем в столице.

1. Артур (Барселона — Ювентус, 80 миллионов евро).

Когда в июне Артур подписал контракт со "Старой синьорой", Маурицио Сарри все еще возглавлял Ювентус, и многие задавались вопросом, как бразильский полузащитник будет выступать под управлением тактика. Но именно смена тренера не позволила Артуру освоиться. Но это не значит, что Андреа Пирло виноват в провале Артура в его первом сезоне в Турине.

Его технические способности неоспоримы. Артур, пожалуй, самый опытный игрок полузащиты Ювентуса. Беда в том, что он не смог доказать это последовательно. Его поведение вне поля не всегда было приемлемым, поскольку он был одним из участников вечеринки Уэстона Маккенни вместе с Пауло Дибалой в начале апреля. Ювентус оштрафовал эту троицу и отстранил на одну игру.

Артур присоединился к Ювентусу в обмен на Миралема Пьянича, но цена, которую Ювентус фактически заплатил, составляет около 80 миллионов евро, что затруднит продажу Артура летом.