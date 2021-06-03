Италия

Итальянский голкипер может вернуться в стан "грифонов".

Вратарь Ювентуса Маттиа Перин, который провел прошлый сезон в Дженоа на правах аренды, может вернуться в стан "грифонов" в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство Дженоа надеется выкупить 28-летнего итальянца, однако не исключается и повторная аренда.

Ювентус может принять решение расстаться с Перином, однако итальянский вратарь также рассматривается туринским клубом в качестве запасного.

В прошлом сезоне Серии А Маттиа Перин сыграл за Дженоа 32 поединка, в которых он пропустил 44 мяча и 8 матчей провел на ноль.

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