Италия

На одного украинца в Серии А может стать больше.

Неаполитанский Наполи в новом сезоне итальянской Серии А предстанет под руководством Лучано Спаллетти, который намерен в летнее межсезонье серьезно укрепить обойму своей новой команды.

Среди кандидатур на усиление нашлось место и представителю украинской Премьер-лиги — защитнику донецкого Шахтера Николаю Матвиенко, помимо которого "южане" также будут смотреть в сторону приглашения Эмерсона Палмьери (Челси) и Тена Копмайнерса (АЗ Алкмаар), которого активно сватает к себе бергамаская Аталанта.

К возможности трансфера представителя лондонского Челси подталкивают слова его агента в одном из последних эфиров на итальянском Radio Punto Nuovo: "Эмерсон очень рад возможности подержать в руках кубок Лиги чемпионов УЕФА, однако является ли он частью этой большой победы клуба?

В сборной Италии — да, он чувствует доверие со стороны Манчини, пусть и не играет с завидной регулярностью. Моего клиента всегда связывают слухами с ведущими европейскими клубами, но сначала необходимо понять, какую именно роль готовит для него Томас Тухель. С ним достаточно просто вести диалог — он всегда говорит так, как думает на самом деле.

Возвращение в Италию? Возможно, но вариантов из других стран точно достаточно. Наполи? Тоже вероятно — у Эмерсона очень сильная связь с Лоренцо Инсинье и другими партнерами по национальной команде. Исключать этот вариант не стоит", — подытожил футбольный агент.

Стоит отметить, что на позиции левого защитника у Наполи из доступных вариантов со старта нового сезона будут Мариу Руи и вернувшийся из аренды в Виртус Энтелла Филиппо Коста, а Фаузи Гулам продолжит восстанавливаться от травмы крестообразных связок.