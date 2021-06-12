Италия

Стоимость футболиста растет по мере его выступлений за сборную.

Итальянская Фиорентина намерена застраховать себя от возможной потери нападающего Душана Влаховича по итогу текущего межсезонья, подыскав ему замену в немецком Штутгарте.

В поле зрения "фиалок" попал 23-летний нападающий Николас Иван Гонсалес, который на данный момент выступает в составе сборной Аргентины в матчах квалификации к чемпионату мира-2022 и готовится ко старту Копа Америка.

Опыт международных поединков стимулирует рост цены футболиста, поэтому владелец Фиорентины Рокко Комиссо старается ускорить процесс переговоров о трансфере игрока до старта главного события лета в южноамериканском регионе.

На данный момент, предложение итальянского клуба составляет 20 млн евро, в то время как Штутгарт запрашивает 23,5 млн евро.

При этом, на игрока также выходили со схожими предложениями английские Тоттенхэм и Брайтон, а также римский Лацио.

В подошедшем к концу клубном сезоне Гонсалес провел 17 поединков за Штутгарт, в которых отличился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.