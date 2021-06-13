Бывший форвард сборной Италии, который дважды был лучшим бомбардиром Серии А, Антонио Ди Натале продлил продолжит возглавлять клуб из Серии С Каррарезе. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение с 43-летним специалистом, который возглавил команду в конце прошлого сезона, рассчитано на два года.

По итогам прошедшего сезона Каррарезе финишировал на 16-й позиции в турнирной таблице Серии С.

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