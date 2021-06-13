Италия

Легенда Удинезе продолжит первый опыт работы на посту главного тренера Каррарезе.

Бывший форвард сборной Италии, который дважды был лучшим бомбардиром Серии А, Антонио Ди Натале продлил продолжит возглавлять клуб из Серии С Каррарезе. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение с 43-летним специалистом, который возглавил команду в конце прошлого сезона, рассчитано на два года.

По итогам прошедшего сезона Каррарезе финишировал на 16-й позиции в турнирной таблице Серии С.

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