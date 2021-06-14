39-летний бразилец продолжает свою профессиональную карьеру.
Дуглас Майкон, ФК Тре Пенне
14 июня 2021, 19:51
Бывший защитник миланского Интера и других европейских клубов Дуглас Майкон продолжит свою карьеру в составе Тре Пенне. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Сан-Марино.
Соглашение с 39-летним бразильцем рассчитано на один год.
Последним клубом Майкона был АСД Сона, который выступает в итальянской Серии D. Он перебрался туда в январе этого года и успел провести 17 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
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