Италия

39-летний бразилец продолжает свою профессиональную карьеру.

Бывший защитник миланского Интера и других европейских клубов Дуглас Майкон продолжит свою карьеру в составе Тре Пенне. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Сан-Марино.

Соглашение с 39-летним бразильцем рассчитано на один год.

Последним клубом Майкона был АСД Сона, который выступает в итальянской Серии D. Он перебрался туда в январе этого года и успел провести 17 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

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