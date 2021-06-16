Итальянский Сассуоло на своем официальном сайте объявил о назначении Алессио Дионизи новым главным тренером клуба. 

Контракт с 41-леетним наставником подписан на два года, до лета 2023. 

Отметим, что Дионизи в минувшем сезоне тренировал Эмполи. С клубом он сумел выиграть Серию Б и квалифицироваться в Серию А.

На данном посту он заменит Роберто Де Дзерби, который по окончанию сезона возглавил донецкий Шахтер.

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