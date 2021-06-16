Клуб пригласил молодого специалиста на вакантный пост.
Алессио Дионизи, Getty Images
16 июня 2021, 20:10
Итальянский Сассуоло на своем официальном сайте объявил о назначении Алессио Дионизи новым главным тренером клуба.
Контракт с 41-леетним наставником подписан на два года, до лета 2023.
Отметим, что Дионизи в минувшем сезоне тренировал Эмполи. С клубом он сумел выиграть Серию Б и квалифицироваться в Серию А.
На данном посту он заменит Роберто Де Дзерби, который по окончанию сезона возглавил донецкий Шахтер.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.