Италия

Трансфер аргентинского вингера обойдется "фиалкам" в 23 миллиона евро (+4 млн в качестве бонусов).

Атакующий полузащитник Штутгарта Николас Гонсалес продолжит карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 23-летний аргентинец подпишет контракт с Фиорентиной до 2026 года с зарплатой в размере 2,7 миллионов евро за сезон.

Что касается суммы трансфера, то "фиалки" заплатят 23 миллиона евро. Еще 4 миллиона Штутгарт может заработать в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Николас Гонсалес провел в рамках Бундеслиги 15 поединков, в которых он забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.